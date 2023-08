Gerüchte über Wechsel zum FC Bayern: Wojciech Szczesny äußert sich unmissverständlich

"Jeden Sommer wird über mich geredet, aber es endet immer auf die gleiche Weise. Solange Juventus mich will, wird es immer mit diesem Trikot sein", sagte der Turiner Schlussmann, der im Piemont gesetzt ist – und fügte lachend an: "Und ich glaube, sie wollen mich."

Statt FC Bayern: Wojciech Szczesny will mit Juventus Turin angreifen

Das kann sich der deutsche Fußballprimus aber offensichtlich sparen. Szczesny gehört seit 2017 dem Juventus-Kader an. Der 33-Jährige kam zunächst als Ersatz für Gianluigi Buffon, bevor Szczesny nach dessen erstem Abgang des Italieners im Jahr 2018 die Hauptrolle übernahm.

"Wir haben einen sehr starken Kader, wir werden versuchen, unser Bestes zu geben, ohne die Europapokale", so Szczesny über die Saisonziele mit Juve. "Anfang August ist es noch zu früh, um darüber zu reden. Wir sind zufrieden mit dem, was wir in Amerika gemacht haben, ab dem 20. werden wir an die Meisterschaft denken."