FC Bayern : Gerüchte um Newcastle United: Berater äußert sich zu Niklas Süle

Niklas Süle ist unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann im Abwehrverbund des FC Bayern gesetzt. Zuletzt half er sogar mehrmals auf der Rechtsverteidiger-Position aus. Obwohl sich der bullige Abwehrmann in guter Form befindet und auch sein Ansehen in der bayrischen Landeshauptstadt wieder gestiegen ist, gibt es noch allerhand Klärungsbedarf.

Hier geht es vor allem um Süles sportliche Zukunft. Sein Vertrag läuft in rund einem halben Jahr aus. "Natürlich muss man jetzt erst mal in einen Entscheidungsprozess kommen", erläutert Berater Volker Struth im Sport1-Podcast Meine Bayern-Woche. "So weit sind wir noch nicht. Es ist alles offen. Jeder, der sich in dem Business auskennt weiß, dass es jetzt bald zu Gesprächen kommen wird. Dann muss man schauen, was passiert."