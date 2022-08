FC Bayern Giovane Elber erklärt: So hat sich die Bayern-Offensive nach Lewandowskis Abschied verändert

" Es macht einfach richtig Spaß, da zuzuschauen", bilanziert der ehemalige brasilianische Nationalspieler im Interview mit T-Online. Chefcoach Julian Nagelsmann habe den Abschied Lewandowskis " sehr gut hinbekommen".

Als Ersatz für Lewandowski kam in Sadio Mane (30) ein ausgewiesener Torjäger vom FC Liverpool. Der Senegalese beeindruckte in seinen bisherigen vier Pflichtspielen. Elber sieht aber nicht nur in der Doppelspitze aus Mane und Serge Gnabry ein Erfolgsrezept der torhungrigen Bayern.