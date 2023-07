Serge Gnabry äußert sich eindeutig zu anhaltenden Wechsel-Gerüchten

Immer wieder gibt es Gerüchte, dass der FC Bayern auf den offensiven Flügelpositionen etwas ändern will. Neben Sadio Mane (31) könne ein weiterer Spieler Platz machen. Oft fällt in dieser Debatte der Name Serge Gnabry (28). Der Nationalspieler verschwendet jedoch keinen Gedanken an einen Abgang.