Benfica Lissabon Bayern an Benfica-Talent Goncalo Ramos interessiert – ist der BVB wieder schneller?

Der FC Bayern hat soeben den Transfer von Sadio Mane bestätigt. In der Offensive besteht bei einem möglichen Verkauf von Robert Lewandowski aber offensichtlich weiter Nachholbedarf. In Portugal könnte die Lösung winken, wenn die Verantwortlichen rechtzeitig zuschlagen.

Wie die portugiesische Sportzeitung Record in Erfahrung gebracht hat, haben die Münchener Goncalo Ramos von Benfica Lissabon ins Visier genommen. Der Stürmer kam bei seinem Klub in der zurückliegenden Spielzeit auf nur sieben Treffer. In der U21 kann er hingegen 13 Torbeteiligungen in neun Partien vorweisen.

Mit seinen 20 Jahren steckt Ramos noch am Anfang seiner Karriere. Hinter den Routiniers um Thomas Müller oder Neuzugang Sadio Mane könnte der Angreifer in den kommenden Jahren zu einem Topspieler heranreifen.

Die 40 Mio. Euro Ablöse, die Benfica für seinen Spieler aufruft, erweisen sich aber möglicherweise als Stolperstein in den Verhandlungen, da der FC Bayern für Transfers in diesem Sommer schon fast 60 Mio. Euro ausgegeben hat.