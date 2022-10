Großes Bayern-Lob für Choupo-Moting – statistisch besser als Lewandowski

Der gebürtige Hamburger gehört den Bayern schon seit 2020 an, kam dort aber bisher nicht am großartiger Robert Lewandowski vorbei. Laut dem Portal Transfermarkt.de beteiligt sich Choupo-Moting alle 75,7 Minuten an einen Münchner Treffer, 20 Tore und sieben Vorlagen in 2.044 Minuten stehen zu Buche.

Das übertrifft sogar den im Sommer abgewanderten Lewandowski, der sich während seiner Zeit an der Säbener Straße "nur" alle 76,3 Minuten an einem Treffer beteiligte. Wobei in diesem Fall natürlich nicht vergessen werden darf, dass Lewandowski auf insgesamt 31.753 Einsatzminuten kommt und damit gegenüber Choupo-Moting das 15-fache Pensum abgespult hat.

Am Mittwochabend in Augsburg wird Choupo-Moting von Nagelsmann jedenfalls die nächste Chance erhalten, sich in der Startelf stehend für häufigere Einsätze zu empfehlen: "Es hat unterschiedliche Gründe, warum er vielleicht noch nicht so viele Einsätze hatte. Er hat gegen Freiburg ein Weltklasse-Spiel gemacht und wird auch morgen wieder beginnen."