Hamann über Thomas Müller: "Sein Denkmal bröckelt nicht, aber…"

Unter Thomas Tuchel (50) hat Thomas Müller seinen Stammplatz verloren. Die einstige Devise "Müller spielt immer" gibt es nicht mehr. Das hat auch Auswirkungen auf die Vertragsgespräche, die in den nächsten Wochen stattfinden sollen, denn: Der Vertrag des Bayern-Urgesteins läuft im kommenden Sommer aus.

Experte Dietmar Hamann sieht in erster Linie den FC Bayern in der Pflicht: "Ob man mit Müller weitermachen will, diese Entscheidung muss vor allem der Verein treffen. Du kannst nicht immer nur den Trainer reden lassen, um ständig Fragen oder Spekulationen abzuwehren. Tuchel braucht die Unterstützung der Verantwortlichen", schreib er in seiner Kolumne.

"Könnte mir vorstellen, dass Verein oder Trainer Bedenken haben"

"Man muss sich mit Müller zusammensetzen und ihn fragen, ob er happy ist, wenn er pro Saison nur noch 15 bis 20 Spiele macht. Wenn er ,Ja´ sagt, müssen Verein und Trainer abwägen, ob sie das auch wollen, denn bei 50 Pflichtspielen wird dann vielleicht 30 oder 35 Mal die Frage kommen, warum Müller nicht gespielt hat", gab er zu verstehen.

Ob das die Verantwortlichen wollen? "Ich könnte mir vorstellen, dass der Verein oder der Trainer Bedenken haben, wenn das noch ein Jahr lang so weitergeht. Dieses Thema muss man sachlich und pragmatisch angehen und versuchen, soweit es geht, die Emotionen rauszulassen."

Hamann: Müller "ist im Spätherbst seiner Karriere"

Hamann erinnert die derzeitige Situation an Franck Ribery (40) und Arjen Robben (39). "Bei Spielern mit einem so hohen Stellenwert gibt es keinen richtigen Zeitpunkt, um ,Auf Wiedersehen´ zu sagen, aber es gibt mit Sicherheit einen falschen. Bei Ribery und Robben hat man vielleicht ein Jahr zu lange gewartet und Müller wird nicht jünger."

Hamann weiter: "Sein Denkmal bröckelt nicht, es wird immer bestehen, aber mit 34 ist er im Spätherbst seiner Karriere. Er kann kundtun, dass er gerne noch ein Jahr bleiben würde, aber die Entscheidung muss der Verein treffen."

