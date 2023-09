Harry Kane beim FC Bayern plötzlich auf sich alleine gestellt

Kane ist seit seiner Jugend mit seiner heutigen Ehefrau Katie Goodland (30) liiert. Vor kurzem wurden die beiden zum vierten Mal Eltern. Sie führen offenbar eine Bilderbuch-Ehe und lebten mit ihren Kindern bis zu Kanes Bayern-Wechsel glücklich unter einem Dach.

Fortan muss der Nationalspieler aber alleine den Haushalt schmeißen. Nach Informationen der Daily Mail hat Katie entschieden, gemeinsam mit dem Nachwuchs in der Familien-Villa in Hertfortshire zu bleiben – den Kindern zuliebe.

"Die Dinge könnten sich ändern, aber vorerst hat Kate beschlossen, in diesem Land zu bleiben, da das neue Baby geboren wurde und die Schule in Bezug auf das älteste Kind eine wichtige Rolle spielt", teilte eine Quelle der Boulevardzeitung am Sonntag mit.