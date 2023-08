Harry Kane war bereits nach dem Abschied von Lewy die Wunschlösung - jetzt kommt er zum FC Bayern

Nach einem wochenlangen Transferpoker scheinen sich die beiden Vereine nach Informationen von The Athletic, Daily Mail und Sky geeinigt zu haben. Der FC Bayern bezahlt demnach eine Rekordablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro für den 30-jährigen Engländer.

Englands Rekordtorschütze als Lösung für die Offensivprobleme

Kane soll die Probleme in der Münchner Offensive lösen, mit ihm holen die Bayern einen Spieler, der Tore verspricht. In 435 Pflichtspielen gelangen Kane 280 Treffer für die Spurs, in 84 Länderspielen erzielte der Leitwolf der Three Lions 50 Tore und ist damit der Rekordtorschütze der englischen Auswahl.

In der vergangenen Saison hatten die Bayern in der Offensive Probleme und keinen echten Torjäger im Kader. Eric Maxim Choupo-Moting (34) zeigte zwar in der Hinrunde gute Leistungen, fiel aber in der Rückrunde verletzungsbedingt aus.

Mit Harry Kane bekommen die Bayern nun wieder einen Knipser, der der gegnerischen Abwehr viele Probleme bereiten wird, die Bundesliga erhält einen Weltklassestürmer, der das Ansehen der ganzen Liga anheben wird.

