Harry Kane: FC Bayern startet neue Verhandlungen – platzt Deal wegen absurder Gehaltsforderung?

Eine Delegation des FC Bayern wird an diesem Freitag nach London aufbrechen, um erneut über den Transfer von Harry Kane zu verhandeln. Der Deal würde dem deutschen Fußballprimus offenbar nicht nur in Sachen Ablöse sündhaft teuer kommen.

An diesem Freitag ist es einmal mehr so weit. Die eingangs erwähnten Protagonisten machen sich laut dem Portal Football Insider noch am Morgen auf nach London, um dort mit Daniel Levy, dem Vorstandsvorsitzenden von Tottenham Hotspur, die persönlichen Transferverhandlungen wieder aufzunehmen.

Jan-Christian Dreesen und Marco Neppe, ein wichtiger Teil der Transferkommission des FC Bayern, sind der Asienreise extra ferngeblieben, um immer bereit zu sein, wegen des avisierten Transfers von Harry Kane in Verhandlungen treten zu können.

Geld scheint aus Münchner Sicht kein Problem, zumindest in Sachen Ablöse. Jüngst hieß es, dass der FCB den Bundesliga-Rekord, den man ohnehin selbst hält, zu brechen bereit ist – und für Kane über 100 Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Tottenhams Forderung liegt bei etwa 117 Millionen Euro.

FC Bayern: Harry Kane fordert 35 Millionen Euro Gehalt

Am Ende könnte der Kane-Deal aber am Gesamtpaket scheitern, das für den Superstar geschnürt werden muss. Laut dem Football Insider fordert Kane nämlich ein jährliches Salär von etwas mehr als 35 Millionen Euro. Ob die Bayern tatsächlich bereit sind, den Rahmen in diese für deutsche Verhältnisse exorbitante Richtung zu sprengen, darf berechtigterweise hinterfragt werden.

Ein schneller Abschluss scheint also nahezu unmöglich, außer Kane korrigiert seine kolportierten Gehaltsforderungen deutlich. Die Zusage für einen Wechsel an die Säbener Straße soll er schon länger erteilt haben. Daran würde es also nicht scheitern...

