Harry Kane gesteht: "Ja, ich war ein bisschen nervös"

Harry Kane freut sich über seinen ersten Sieg mit dem FC Bayern - Foto: / Getty Images

Der FC Bayern ist am Freitagabend standesgemäß in die neue Bundesligasaison gestartet. Beim 4:0-Auswärtssieg trug sich auch Neuzugang Harry Kane (30) in die Torschützenliste ein. Der Treffer war scheinbar Balsam für das strapazierte Nervenkostüm des Engländers.

Kane deutete in Bremen bereits an, warum der FC Bayern über 100 Millionen Euro für ihn an Tottenham Hotspur überwies. Der Stürmer bereitete den frühen Führungstreffer in der vierten Minute durch Leroy Sane (27) vor. In der zweiten Hälfte traf der Angreifer dann selbst zum zwischenzeitlichen 2:0 für den amtierenden Meister. Nach dem Match erklärte Kane am DAZN-Mikrofon, wie er mit der Aufregung vor seinem Bundesligadebüt umgegangen ist. "Ja, ich war ein bisschen nervös. Das ist alles neu für mich. Klar, waren da Schmetterlinge in meinem Bauch. Aber ich habe mich auf meinen Job konzentriert." Dies hat offensichtlich gut geklappt. "Es war ein sehr, sehr guter Start", bilanzierte Kane. "Es war wichtig, dass wir unsere Leichtigkeit ins Spiel gebracht haben. Ich bin wirklich glücklich über das zu Null."

Harry Kane wechselte für mehr als 100 Mio. Euro von Tottenham in die Bundesliga - Foto: MDI / Shutterstock.com