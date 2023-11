Harry Kane im Rekordrausch! Bayern-Star überflügelt Jadon Sancho und Kevin Keegan

Beim 1:0-Sieg über den 1. FC Köln ist dem FC Bayern am Freitagabend nicht nur der Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga gelungen. Goalgetter Harry Kane (30) hat sich obendrein erneut in die Geschichtsbücher eingetragen.

In Köln erzielte Harry Kane in der 20. Spielminute das entscheidende Tor und markierte damit zugleich seinen 18. Saisontreffer – kein anderer Engländer traf in einer Spielzeit häufiger im deutschen Oberhaus, als der derzeitige Kapitän der Three Lions.

Bis zum Freitag teilten sich Ex-BVB-Star Jadon Sancho (23) und HSV-Ikone Kevin Keegan (72) den Rekord in dieser Kategorie. Die beiden früheren Bundesligagrößen kamen in einer Saison jeweils auf 17 Tore. Sancho gelang dies in der Spielzeit 2019/20, während Keegan schon in der Saison 1978/79 vorlegte, womit er großen Anteil am Meisterschaftstitel seiner Hamburger hatte.

FC Bayern: Harry Kane hadert mit der Chancenverwertung

Kane wäre indes froh, wenn seine Tore ebenfalls den Weg zur Meisterschale ebneten – der Superstar ist auf Vereinsebene schließlich noch titellos. Nach seinem starken Auftritt in Köln zeigte sich der Brite immerhin vorerst zufrieden, auch wenn ihn die schlechte Chancenverwertung etwas störte.