"Harry Kane macht Robert Lewandowski beim FC Bayern vergessen"

Harry Kane überragt in Diensten des FC Bayern - Foto: / Getty Images

Mit seinem zweiten Bundesliga-Dreierpack in Folge beim 4:0 im Klassiker gegen Borussia Dortmund ließ Harry Kane den FC Bayern und sein großes Umfeld mal wieder in Jubelarien ausbrechen. Auch Gerald Asamoah gerät ins Schwärmen.

"Thomas Tuchel kann sich glücklich schätzen, Kane in seiner Mannschaft zu haben. Diesen Torjäger wird der FC Bayern auch zwingend brauchen, wenn es etwas werden soll mit der zwölften Deutschen Meisterschaft in Folge", schreibt Asamoah in einer Kolumne für den kicker.

FC Bayern: Harry Kane mit unfassbarer Torquote

Kane steht nun bei 15 Toren nach zehn Bundesliga-Spielen, das gab es noch nie. Zudem führt er jetzt die Torschützenliste der Bundesliga an – mit einer Ausbeute, die zuvor einzig Gerd Müller in der Saison 1968/69 nach zehn Spieltagen zustande gebracht hatte.