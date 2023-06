Harry Kane sagt dem FC Bayern für diesen Premier-League-Giganten ab

Harry Kane hat offenbar keine Lust auf einen Wechsel in die Bundesliga - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

Der Nationalstürmer, der 2024 ablösefrei zu haben wäre, sieht seine Zukunft aber offenbar nicht in der Bundesliga. Stattdessen zieht es ihn wohl zu einem anderen Spitzenteam aus der Premier League.

Zumal der Engländer beim FCB laut Bild als Idealbesetzung für das Sturmzentrum angesehen wurde. Seitdem Robert Lewandowski (34) im Vorjahr zum FC Barcelona abgewandert war, baggerten die Verantwortlichen an Kane.

Nach Informationen des britischen Boulevardblatts The Sun hat Harry Kane (29) dem FC Bayern mitgeteilt, dass er nicht vorhabe an die Isar zu wechseln. Ein schwerer Schlag für die Münchener, die sich schon im letzten Sommer um den Angreifer von Tottenham Hotspur bemüht hatten.

Harry Kane will nur zu Manchester United wechseln

Kane spielt seit seiner Kindheit für Tottenham, konnte in dieser Zeit allerdings nicht einen einzigen Titel gewinnen. Aus diesem Grund kokettiert der Offensivspieler seit einigen Jahren mit einem Abschied aus London. Die Spurs stemmten sich bislang aber gegen die Wechselabsichten ihres Profis.

Mit Blick auf Kanes auslaufenden Vertrag im nächsten Jahr könnten die Klubbosse in diesem Sommer allerdings mehr Gesprächsbereitschaft signalisieren. Der Spieler selbst hat seine Wahl in Bezug auf seinen zukünftigen Arbeitgeber indes schon getroffen. Laut The Sun komme für ihn nur Manchester United infrage.

Die Red Devils stehen kurz vor einer Klubübernahme. Der katarische Scheich Jassim bin Hamad Al Thani ging als Favorit in dieses Rennen und soll seinen Einzug in die Premier League mit einem Königstransfer feiern wollen. Die 100 Millionen Euro Ablöse, die Tottenham angeblich für Harry Kane fordert, wären für den Scheich daher gewiss eher Ansporn als Hürde.

Verwendete Quellen

The Sun