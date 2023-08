Harry Kane sorgt beim FC Bayern schon für ersten Rekord

Knapp zwei Wochen liegt die Unterschrift von Harry Kane beim FC Bayern erst zurück, auf dem Platz setzte er am vergangenen Wochenende die erste Duftmarke. Und auch was das Merchandising betrifft, gibt es ein erstes Ausrufezeichen zu vermelden.

Die bisherige Bestmarke war nach dem Sieg der Champions League vor drei Jahren erreicht worden. Kane sorgt also binnen kürzester Zeit dafür, dass die Marke FC Bayern einen enormen Wertzuwachs erhält.

Wie der kicker berichtet, sind am Tag nach der offiziellen Verpflichtung 13.000 Trikots des neuen Münchner Superstars verkauft worden. Insgesamt sei mit Fanartikeln deshalb ein neuer Rekord aufgestellt worden.

FC Bayern zahlt 100 Millionen für Harry Kane

Der FCB hatte bzw. muss solche Einnahmen aber auch einkalkulieren, immerhin wollen die 100 Millionen Euro, die für Kane als Sockelablöse bezahlt werden müssen, irgendwie refinanziert werden. Sportlich sorgte der 30-Jährige ebenfalls für ein erstes Ausrufezeichen.

Bei seinem Debüt in der Bundesliga am Freitag letzter Woche stand Kane nicht nur erstmals in der Startelf. Beim 4:0-Auswärtssieg gegen Werder Bremen steuerte der Ausnahmestürmer zudem sein erstes Tor sowie eine Vorlage bei.

Verwendete Quellen

kicker