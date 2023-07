Harry Kane: Star-Agent traut FC Bayern Transfer-Coup zu

Der FC Bayern hat Harry Kane (29) als Wunschlösung für die vakante Mittelstürmer-Position ins Auge gefasst. Tottenham Hotspur - insbesondere Vereinspräsident Daniel Levy (61) – erweist sich aber als der erwartet schwere Verhandlungspartner. Berater-Ikone Pini Zahavi (79) glaubt dennoch an einen Durchbruch.

Im Interview mit der tz bestätigte Zahavi zunächst, dass sein Kumpel Levy eine harte Nuss ist. "Ich kenne Daniel Levy seit rund 25 Jahren. Aus meiner langjährigen Erfahrung und unserer Freundschaft kann ich sagen: Ja, es ist nicht immer einfach mit ihm."

Der Star-Berater sprach dem deutschen Rekordmeister für die Gespräche mit Levy trotzdem Mut zu. "Wenn die Bayern wissen, wie sie mit ihm umzugehen haben, können sie eine Lösung finden", erklärte Zahavi.

FC Bayern: Steht der Transfer von Harry Kane kurz bevor?

In den vergangenen Tagen schien eine Lösung noch in weiter Ferne zu liegen. Levy pochte angeblich darauf, Kane, dessen Vertrag nächstes Jahr ausläuft, in London zu behalten. Der FC Bayern glaubt wiederum, endlich den passenden Hebel gefunden zu haben.