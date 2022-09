FC Bayern Harry Kane vor Bayern-Wechsel? Owen Hargreaves sieht schwarz

Der FC Bayern beschäftigt sich bereits seit längerem mit Harry Kane von Tottenham. Zuletzt sollen die Münchener Kontakt zum englischen Nationalspieler aufgenommen haben. Ex-Bayern-Profi Owen Hargreaves glaubt nicht, dass sein Landsmann in der kommenden Saison an der Säbener Straße seinem Dienst nachgeht.

Gut gebrauchen könnte der deutsche Rekordmeister den Angreifer der Tottenham Hotspur laut Hargreaves als Erbe für Robert Lewandowski (34, FC Barcelona) auf jeden Fall. "Sicherlich würde jede Mannschaft in Europa gerne einen Harry Kane im Team haben", so der Ex-Mittelfeldspieler, der für Bayern München einst 218 Pflichtpartien absolvierte.

Harry Kane jagt Rekorde auf der Insel

Ende August schnappte sich der Mittelstürmer einen Rekord in der Premier League. Mit seinem Siegtreffer gegen die Wolverhampton Wanderers zog er an Ex-City-Stürmer Sergio Agüero vorbei und ist nun der Profi mit den meisten Treffern für einen einzigen Premier League-Klub.

In der englischen Nationalmannschaft ist der 29-Jährige in den vergangenen Monaten an Legende Sir Bobby Charlton auf den zweiten Rang der Rekordtorschützen vorbeigezogen. Mit nun 51 erzielten Treffern für die Three Lions liegt er nur noch zwei Tore hinter Wayne Rooney.

Verwendete Quellen: ran