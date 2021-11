FC Bayern : Poker mit David Alaba: Hasan Salihamidzic bekam Wutanfall

David Alaba: Berater forderte mehr Geld wegen Amazon-Doku

Was war passiert? Zahavi wollte seine hohen Gehaltsforderungen damit legitimieren, dass Bayern durch Amazon und Co. Mehreinnahmen bevorstehen. Auf seinem Onlinestreaming-Angebot hatte Amazon vor Kurzem die Doku "FC Bayern – Behind the Legend" veröffentlicht.

Salihamidzics Wüten blieb ohne Erfolg. Alaba unterzeichnete an der Concha Espina einen langfristigen Fünfjahresvertrag und soll sich seinen Wechsel dorthin mit einem Handgeld in Höhe von 17,7 Millionen Euro sowie einem jährlichen Salär über 19,47 Millionen Euro versüßen haben lassen.

Alaba wollte sich in Madrid seinen Traum erfüllen und zum defensiven Mittelfeldspieler avancieren. Eine Rolle, die ihm in München immer verwehrt blieb. Im hochkarätigen Real-Zentrum ist aber bisher kein Platz für den 29 Jahre alten Österreicher, der stattdessen in der Innenverteidigung unumstritten ist.