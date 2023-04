Hasan Salihamidzic droht Gefahr durch eine Bayern-Legende

Hasan Salihamidzic wird vom Großteil Fußball-Deutschlands ebenfalls eine Mitschuld an der aktuellen Krise des Rekordmeisters zugeschrieben. Laut der Abendzeitung sitzt der Sportvorstand allen Vorwürfen wegen falscher Kaderzusammenstellung und mangelnder Führungsqualitäten zum Trotz aber "fest im Sattel."

Oliver Kahn steht in der Kritik. Der Bayern-Boss könnte im Mai seinen Job verlieren. Der Aufsichtsrat wird über die Zukunft des ehemaligen Weltklassetorhüters entscheiden. Eine Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags ist überhaupt kein Thema, wahrscheinlicher scheint eine Trennung.

Eine Bayern-Legende könnte für Hasan Salihamidzic jedoch laut AZ zur Gefahr werden: Bastian Schweinsteiger. Sollte der Weltmeister von 2014 Interesse an einem Sportdirektor/Sportvorstand-Posten an der Säbener Straße zeigen, würde man in der Chefetage "definitiv über eine Anstellung" nachdenken.

Uli Hoeneß ein Fan von Bastian Schweinsteiger

Der mächtige Ehrenpräsident Uli Hoeneß hält große Stücke auf den Ex-Nationalspieler. Schweinsteiger habe sich persönlich unglaublich entwickelt, sei nun ein "Weltmann" und "gestandenes Mannsbild", für den " die Türen beim FC Bayern weit aufgehen", erklärte der Bayern-Macher unlängst.

Bastian Schweinsteiger spielte von 1998 bis 2015 für Bayern München, nach Stationen bei Manchester United und Chicago Fire beendete er seine Laufbahn im Dezember 2019. Aktuell arbeitet der 38-Jährige als TV-Experte.

Verwendete Quellen

abendzeitung-muenchen.de