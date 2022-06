Salihamidzic stellt klar FC Bayern will "super Junge" Serge Gnabry unbedingt halten

"Er ist ein super Junge. Wir wollen ihn unbedingt behalten. Wir würden so gerne mit ihm verlängern", sagte der Münchner Sportvorstand bei Sky. "Wir haben ihm, glaube ich, auch die nötige Wertschätzung gezeigt. Ich hoffe, dass er sich für den FC Bayern entscheidet."

"Wir werden die Gespräche in den nächsten Wochen vertiefen", kündigte Salihamidzic an. Sollte sich Gnabry aber nicht für die Bayern entscheiden, sei es "nur fair", es dem Verein auch mitzuteilen, "so dass man für alle Beteiligten eine Lösung findet, die alle zufriedenstellt".