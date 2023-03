Hasan Salihamidzic zürnt wegen Auftritt des FC Bayern: "Habe ich selten erlebt!"

Nach dem 1:2 in Leverkusen geht der FC Bayern als Tabellenzweiter in die Länderspielpause der Bundesliga. Hasan Salihamidzic war mit dem Auftreten des Münchner Topklubs überhaupt nicht einverstanden.

Der FC Bayern geht als Tabellenzweiter in die Länderspielpause. Das hatten sich die Münchner Macher rund um Sportvorstand Hasan Salihamidzic anders vorgestellt. Im Nachgang des 1:2 in Leverkusen schäumte der Ex-Profi vor Wut.

"Das war nicht das, was Bayern München bedeutet. Wir haben alles vermissen lassen", schimpfte Salihamidzic im Anschluss an die Partie. "Wir haben uns von einer Mannschaft, die am Donnerstag noch gespielt hat, überrennen lassen. Bayer war in allen Belangen besser."

Leverkusen siegte am besagten Donnerstagabend im Rückspiel des Achtelfinales in der Europa League mit 2:0 bei Ferencvaros Budapest – und zog damit in das Viertelfinale ein, wo es gegen Union-Bezwinger Saint Gilloise geht. Die Bayern hatten in dieser Woche nach dem Sieg über Paris Saint-Germain in der Champions League frei.