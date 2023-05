Hernandez-Doppelpack: FC Bayern heiß auf Lucas' Bruder Theo

Weil Real Madrid gerne Alphonso Davies zu sich holen möchte, sondiert der FC Bayern den Markt. Milans Theo Hernandez wird in Italien mit einem Wechsel nach München verbunden.

Theo Hernandez taucht in der Umlaufbahn des FC Bayern auf. Das Portal tuttomercatoweb.com nennt den Linksverteidiger als Kandidaten an der Säbener Straße, sollte Alphonso Davies den Verein verlassen. Real Madrid soll weiterhin an einem Transfer des defensiven Flügelspielers arbeiten.

Hernandez würde in München auf seinen Bruder Lucas treffen, der bereits seit 2019 für den Rekordmeister der Bundesliga spielt und an dessen Seite er im Falle eines Wechsels zukünftig verteidigen würde.

Theo Hernandez soll 100 Millionen Euro Ablöse kosten

Der Preis für Theo Hernandez läge angeblich bei stolzen 100 Millionen Euro. Der 25-Jährige hat in den letzten beiden Spielzeiten in Diensten des AC Mailand eine starke Entwicklung genommen. Frankreichs Nationalspieler und Vizeweltmeister wäre also eine echte Luxusverstärkung.