Sorgen nach Herzmuskelentzündung Alphonso Davies: "Das hat mir am meisten Angst gemacht"

Im Januar dieses Jahres infizierte sich Alphonso Davies (21) mit dem Corona-Virus. Den Außenverteidiger des FC Bayern erwischte es im Anschluss sogar noch schlimmer. Eine Herzmuskelentzündung legte ihn lahm und ließ ihn an eine Karriere-Aus denken.

Obwohl Davies zuvor kerngesund war, hielt ihn die Erkrankung bis in den April hinein in Schach. "Das war alles sehr beängstigend, besonders weil die Ärzte sagten, sie wissen nicht, wie lange ich ausfallen würde. Ich denke, das hat mir am meisten Angst gemacht", erklärte der Kanadier im Gespräch mit ESPN.

In dieser für ihn ungewohnt langen Ausfallzeit machte sich Davies auf das Schlimmste gefasst. "Zu dieser Zeit hatte ich Zweifel, ob ich je wieder Fußball spielen kann. Aber am Ende ist alles gut ausgegangen, ich bin glücklich und dankbar, dass sich die Ärzte so gut um mich gekümmert haben."