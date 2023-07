Hoeneß "sehr erbost" - Aussagen über Harry Kane sorgen für Gesprächsbedarf

Uli Hoeneß sorgte mit seinen Aussagen über Harry Kane für Aufregung - Foto: / Getty Images

Vergangene Woche äußerte sich Uli Hoeneß über mehrere Personalien, u.a. über Wunschstürmer Harry Kane. Diese offenen Worte kamen nicht überall gut an. Jetzt will der Bayern-Ehrenpräsident in der Öffentlichkeit zurückhaltender agieren.

Mit der Aussage über Harry Kane, dass dieser "in allen Gesprächen ganz klar signalisiert hat, dass seine Entscheidung steht – und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn, weil dann wird Tottenham einknicken müssen", sorgte Hoeneß für mächtig Zündstoff in der Medienlandschaft. Besonders zwei Aussagen kamen in den englischen Medien und bei Tottenham-Chef Daniel Levy nicht gut an: "Er will international spielen und Tottenham ist ja zu unserem Glück nächstes Jahr international nicht tätig. Er hat jetzt nochmal die Möglichkeit, zu einem Topklub in Europa zu kommen." Mit diesen Äußerungen ließ der Verantwortliche des FC Bayern englischen Medien zufolge den Respekt gegenüber den Tottenham Hotspur missen. Hoeneß-Aussagen falsch interpretiert? Die Aussagen über Levy, den Hoeneß als "ausgebufften, super Profi" bezeichnete, kamen in der öffentlichen Wahrnehmung zu kurz, denkt Hoeneß laut Ran. Der ehemalige Manager sei "sehr erbost", wie seine Worte interpretiert worden seien und wolle Konsequenzen ziehen. Einigen Medien wird Hoeneß Ran zufolge er vorerst keine Interviews mehr geben. Hoeneß halte seine Aussagen für "völlig harmlos".

Aussagen von Uli Hoeneß über Harry Kane sorgten für Wirbel - Foto: CosminIftode / Shutterstock.com