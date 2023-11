Hotelleben vorbei? Harry Kane zieht offenbar in Villa von Ex-Bayern-Spieler

Sportlich hätten die ersten Monate von Harry Kane (30) beim FC Bayern kaum besser laufen können. Der Engländer bricht einen Rekord nach dem anderen, und dass, obwohl er außerhalb des Platzes noch nicht komplett angekommen zu sein scheint. Ein Ende ist jedoch in Sicht.

Mit 28 Torbeteiligungen in 16 Spielen stellt Harry Kane eine Bestmarke nach der anderen auf. Sein Wechsel von den Tottenham Hotspur zum FC Bayern scheint sich schon jetzt auszuzahlen, sowohl für den Stürmer als auch für den deutschen Rekordmeister. Was allerdings noch nicht optimal läuft, ist offenbar die Wohnungssuche.

Der Stürmer soll immer noch im Hotel "Vierjahreszeiten" weilen und dafür Berichten zufolge schon über eine Million Euro ausgegeben haben. Allerdings scheint ein Ende in Sicht zu sein. Wie The Athletic berichtet, ziehe der 30-Jährige demnächst in die Villa eines Ex-Bayern-Spielers, der namentlich nicht genannt wird.

Kane-Umzug schon im Dezember?

Kane, der als sehr familiär gilt, könnte das Haus im Dezember beziehen, so dass seine Familie, die ihn aktuell wohl nur einmal im Monat besucht, dann ebenfalls folgen könnte. Zuletzt äußerte sich auch Thomas Tuchel (50) zur aktuellen Wohnsituation seines Top-Stürmers.

"Harry ist ein Familienmensch. Er hat eine super enge Bindung zu seiner Familie und zur Familie seiner Frau", so der Bayern-Trainer. Aufgrund der großen Entfernung zu seiner Heimat nach London sei der Wechsel zum FCB "ein riesengroßer Schritt" gewesen.

Verwendete Quellen

The Athletic