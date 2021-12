FC Bayern : "Kann mich immer noch steigern": Robert Lewandowski mit Kampfansage

In der letzten Saison brach Robert Lewandowski mit seinen 41 Ligatreffern den Langzeitrekord von Gerd Müller. Obwohl er mit seinen 33 Jahren schon zu den älteren Semestern zählt, denkt der Pole überhaupt nicht an das Ende seiner Fußballlaufbahn. Ganz im Gegenteil.

"Für mich kommt es nicht darauf an, wie alt du bist", erklärte Lewandowski am Rande der Globe Soccer Awards in Dubai. "In meinem Alter machen sich einige Fußballer schon Gedanken darüber, wie sie ihre Karriere beenden werden. Ich denke aber, dass ich noch weitere Schritte gehen und mich immer noch steigern kann."

Der Toptorjäger des FC Bayern München gilt als Musterprofi, der zum Beispiel streng auf seine Ernährung achtet. Abseits des Platzes gibt er alles, um seiner Leidenschaft auch noch weit jenseits der 30 nachgehen zu können.