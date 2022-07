FC Bayern Das sagt Ilkay Gündogan zur Transferoffensive von Bayern und Dortmund

Der FC Bayern hat in der laufenden Transferperiode viel Geld in die Hand genommen und unter anderem Sadio Mane verpflichtet. Ilkay Gündogan, der den Senegalesen aus der Premier League bestens kennt, beglückwünscht den deutschen Rekordmeister.

"Er ist jemand, der einfach sein Ding durchzieht auf so hohem Niveau", lobte der deutsche Nationalspieler den ehemaligen Liverpooler gegenüber Sky. "Da mache ich mir keine großen Sorgen, dass das bei Bayern nicht funktionieren wird."

Nach acht Jahren in der Premier League für Southampton und den FC Liverpool soll Mane nun in der Bundesliga wirbeln. Gündogan scheint keine Anpassungsprobleme seines ehemaligen Kontrahenten zu erwarten: "Er ist jemand, der ein gewisses Selbstverständnis auch in seinem Spiel hat, sich jetzt nicht großartig Gedanken macht, mal was falsch zu machen."

Neben Sadio Mane holte der FC Bayern in Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui drei weitere Hochkaräter – inklusive Mane für fast 140 Millionen Euro. Für Gündogan kam die Transferoffensive des Rekordmeisters überraschend. "Wahrscheinlich hat man es in München als notwendig angesehen, dass man den Kader ein bisschen verändern will und vielleicht auch muss", lautet die Vermutung des gebürtigen Gelsenkircheners.

Lob für Transfers von Borussia Dortmund

Die Transferaktivitäten seines Ex-Vereins Borussia Dortmund bewertet Gündogan positiv. " Grundsätzlich haben die Dortmunder echt gut aufgerüstet", lobt der 31-Jährige. Der BVB habe eine "schlagkräftige Truppe" und habe "in der Breite auch an Qualität gewonnen". Vor allem in der Abwehr und der Offensive habe man " richtig gute Transfers gemacht".