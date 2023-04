Ilkay Gündogan warnt vor Rückspiel gegen den FC Bayern: "Definitiv nicht durch"

Manchester City ist durch das 3:0 im Hinspiel des Viertelfinales gelungen, ein mehr als solides Grundgerüst für das Weiterkommen in der Champions League zu erbauen. Ilkay Gündogan warnt dennoch vor dem FC Bayern.

Ilkay Gündogan will sich nach dem deutlichen Ergebnis lieber nicht allzu sicher sein. "Insbesondere in den letzten Jahren sind viele verrückte Dinge in der Champions League passiert", sagt der Kapitän von Manchester City dem kicker. "Es gab etliche Comebacks, mit denen absolut niemand gerechnet hatte."

Gündogan kennt sich hier natürlich bestens aus, weiß aus seiner Zeit in der Bundesliga, wie gut der FC Bayern sein kann. Vor allem zu Hause hätten die Münchner die Qualität in der Mannschaft, gegen jeden Gegner mehrere Tore zu erzielen, will Gündogan nach dem 3:0 im ersten Aufeinandertreffen lieber auf Nummer sicher gehen.

"Das K.-o.-Duell ist daher definitiv noch nicht durch. Wir dürfen auf keinen Fall auch nur zwei, drei Prozent im Vergleich zu Dienstag nachlassen", so Gündogan, der über den Verlauf des Hinspiels im Viertelfinale sagt: "Bayern hat über weite Strecken eine sehr starke Leistung gezeigt. Dass jemand bei uns im Etihad so viel Ballbesitz hat, kommt sehr selten vor."

Ob es für den Mittelfeldspieler seine letzte Kampagne wird, die er für Manchester City in der Champions League spielt, ist noch offen. Zu seiner Zukunft ließ sich Gündogan, dessen Vertrag ausläuft, in den letzten Wochen wenig bis gar nichts entlocken. Der FC Barcelona ist heiß auf den 66-fachen deutschen Nationalspieler, ebenso wie Pep Guardiola, der seinen Liebling unbedingt halten möchte.

