FC Bayern und Joao Palhinha: Happy End der Transfer-Story bahnt sich wohl an

Was lange währt, wird endlich gut? So oder so ähnlich könnte man im Januar möglicherweise auf die Personalie Joao Palhinha blicken. Der Portugiese stand im Sommer unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Bayern, posierte bereits im Trikot des deutschen Rekordmeisters und absolvierte den Medizincheck. Letztlich zerschlug sich ein Transfer, weil der FC Fulham keinen Ersatz gefunden hatte.

Palhinha äußert sich zu seiner Zukunft

Daher sind die Cottagers nicht zum Verkauf gezwungen und werden wohl eine Ablösesumme jenseits der 60-Millionen-Euro-Marke fordern. Palhinha erklärte kürzlich auf einer Pressekonferenz der Nationalmannschaft: "Ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren wird."

Der gescheiterte Transfer habe den Mittelfeldspieler und seine Familie "sehr getroffen", sagte er. "Ich will mich nicht daran erinnern." Dennoch sei er stolz auf das Interesse der Bayern. "In meinem Leben hat alles, was passiert ist, einen Grund gehabt, und ich denke, dass die Zukunft mir sagen wird, ob das, was passiert ist, auch einen Grund hatte."

