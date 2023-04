Insider über Sadio Mane: "Deshalb hat ihn Liverpool ziehen lassen"

Nach seinem Angriff auf Leroy Sane in der vergangenen Woche nahm sich Journalist Joachim Hebel Mane auf Twitter zur Brust. "Spätestens jetzt wissen wir alle, dass Mane nicht der Sonnenschein ist, den viele in ihm gesehen haben", so der Sky-Reporter.

Eine Quelle soll dem Journalisten darüber hinaus bestätigt haben, dass Sadio Mane früher regelmäßig bei seinen Mitspielern aneckte. "Deshalb hat ihn Liverpool auch ziehen lassen." Der FC Bayern griff im Sommer zu und lotste den Stürmer vom FC Liverpool für 32 Millionen Euro an die Isar.

Mane wurde zunächst als Star-Einkauf geadelt, blieb aber im Verlauf der Saison immer weiter hinter den Erwartungen zurück. Bei den Fans genießt er dennoch großes Ansehen, weil er bei ihnen stets ein Lächeln zur Schau trägt.