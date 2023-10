Bayern-Alarm! Berater von Alphonso Davies flirtet ganz offen mit Real Madrid

Bereits mehrfach kursierten in der Vergangenheit Gerüchte um Alphonso Davies. Verlängert er seinen Vertrag in München, oder wechselt er doch? Das Interesse von Real Madrid gilt als verbrieft. Nun hat sich sein Berater zum aktuellen Stand geäußert und erklärt, dass derzeit Funkstille zwischen Bayern und Davies herrsche.

"Wir waren in Gesprächen, aber alles wurde erst mal auf Eis gelegt, als es bei den Bayern ein wenig chaotisch wurde und sich viele Dinge im Klub geändert haben", spielt Huoseh auf die Trennung von Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic und den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn an.

Zwar galt Alphonso Davies stets als unumstrittene Stammkraft beim FC Bayern, und doch schien es nie ausgeschlossen, dass er nochmal eine neue Herausforderung suchen würde. Bereits mehrfach gab es Gerüchte, dass zahlreiche Top-Klubs an dem pfeilschnellen Linksverteidiger interessiert sein sollen – und er nicht abgeneigt sei.

Der Berater weiter: "Sie brauchten einen Stürmer, und sie haben einen Stürmer geholt, dazu auch Spieler für andere Positionen. Darauf waren sie mehr fokussiert, denn die Verhandlungen mit Alphonso waren kein Notfall, er hat ja noch zwei Jahre Vertrag." Huoseh lässt offen, wie es weitergeht: "Vielleicht werden wir innerhalb der nächsten sechs Monate Verhandlungen mit Bayern haben, und wer weiß schon, was dann passieren wird?"

Davies-Berater bestätigt: "Es gibt Interesse von zahlreichen Klubs"

Dass einige Top-Klubs Interesse an dem Linksverteidiger, der sich eigentlich eher in der Offensive zuhause sieht, zeigen, ist bekannt, wie Huoseh nun erneut bekräftigte."Es gibt Interesse von zahlreichen Klubs. Ich bin mir sicher, dass auch Real Madrid einer dieser Vereine sein könnte, die Davies verpflichten wollen. Es gibt aber auch einige Klubs aus der Premier League, sie alle wollen einen der besten Linksverteidiger der Welt haben. Wir werden sehen, was passiert.

Zwar sei Davies grundsätzlich auf den FC Bayern fokussiert und wolle "nochmal die Champions League mit Bayern gewinnen", doch: "Ob er für eine Vertragsverlängerung offen ist oder nicht, hängt davon ab, was Bayern machen wird."

Verwendete Quellen

Sky