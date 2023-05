Irres Gerücht: Was läuft da zwischen dem FC Bayern und Marco Asensio?

Die Offensive des FC Bayern könnte im Sommer einen Neuanstrich verpasst bekommen. Leroy Sane und Serge Gnabry stehen immer mal wieder heftig in der Kritik, ihr Kaderplatz soll keineswegs sicher sein. Außerdem bahnt sich der Abgang von Sadio Mane an, nachdem dieser gegenüber Sane handgreiflich wurde.

Für die Umwälzungen auf den Flügelpositionen steht Marco Asensio laut Futbol Total unter ständiger Beobachtung. Der 27-Jährige wäre nach aktuellem Stand aufgrund seines bei Real Madrid auflaufenden Vertrags ablösefrei zu haben.

Asensio gehört an der Concha Espina nicht zur Stammbesetzung, liefert aber seit Wochen sportliche Argumente für eine Vertragsverlängerung. Die Werte, die in der Datenbank erfasst sind, sind mit acht Toren und sechs Vorlagen allein in der Meisterschaft schon deshalb beeindruckend, weil er erst seit Kurzem regelmäßig zu den ersten Elf gehört.