FC Bayern Jamal Musiala: Nachwuchstrainer trauten ihren Augen nicht

Über den FC Chelsea ging es für Musiala im Juli 2020 schließlich zum FC Bayern. In der Jugendabteilung der Münchener schlug der Neuzugang sofort hohe Wellen. "Man hat am Anfang direkt gesehen, was er für ein wahnsinnig guter Fußballer ist", berichtete Nachwuchsleiter Joachim Sauer im kicker-Format Was geht, Bundesliga?.