FC Bayern Jamal Musiala: "Das habe ich schon immer gerne gemacht"

Jamal Musiala wurde 2003 in Stuttgart geboren. 2010 ging es auf die Insel. Das Supertalent kickte zunächst in der Jugend des FC Southampton, dann acht Jahre im Nachwuchs des FC Chelsea, ehe er 2019 nach Deutschland zurückkehrte und sich Bayern München anschloss.

In der Nachwuchsarbeit hat Musiala zwischen Deutschland und England große Unterschiede ausgemacht. Während man in Deutschland bereits in der U10-Altersklasse ein Ligensystem habe, gebe es auf der Insel erst für die U18 eine Liga. Dort habe man "viel weniger Druck" und habe mehr Zeit sich zu entwickeln. Andererseits: "Mit der Taktik hier in Deutschland bekommt man schon in jungen Jahren das Gewinnen beigebracht."