Jamal Musiala nennt Karriere-Highlight - und warnt vor Panikmache

Jamal Musiala glaubt an eine erfolgreiche EM 2024 - Foto: / Getty Images

Die deutsche Nationalmannschaft steckt knapp ein Jahr vor der Heim-EM in einer veritablen Krise. Experten und Fans schlagen mit Blick auf die Europameisterschaft bereits Alarm. DFB-Youngster Jamal Musiala (20) versprüht hingegen weiterhin Optimismus.

Am Samstag war Musiala in seiner Heimatstadt Fulda zu Gast, um ein E-Jugend-Turnier im Rahmen seiner neuen Stiftung zu besuchen. Am Rande sprach der Offensivspieler zudem über das aktuelle Formtief der Nationalmannschaft und warnte vor einer grassierenden Verunsicherung innerhalb des Teams.

"Angst würde uns nicht helfen", sagte Musiala im kicker-Interview. "Wir müssen positiv bleiben und zusammenhalten. Hoffentlich sind wir dann in Form, wenn die WM kommt."

Für den Unmut der Fans zeigte Musiala derweil Verständnis. "Die Kritik ist in solchen Phasen normal und verdient, wir müssen besser spielen und anfangen, Spiele zu gewinnen. Wir müssen aus dieser Phase so schnell wie möglich rauskommen."