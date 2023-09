Jan Oblak steht beim FC Bayern ganz oben auf der Torhüterliste

Nach einer langen Seifenoper fiel die Wahl des FC Bayern auf Daniel Peretz als neuen Torwart. Noch ist dieser aber keine Nummer 1 und weil in den Sternen steht, in welcher Form Manuel Neuer zurückkommen wird, halten sich Mutmaßungen über einen neuen Topkeeper. Infrage kommt offenbar Jan Oblak.

Einer, der das in jedem Fall könnte, ist Jan Oblak. Die langjährige Nummer 1 von Atletico Madrid steht laut dem spanischen Portal todofichajes.com auf der Münchner Einkaufsliste ganz oben. Jene Information, so viel scheint gewiss, darf wohl eher mit Vorsicht zur Kenntnis genommen werden.

Ein bunter Strauß an gehandelten Kandidaten vagabundierte in den letzten Wochen und Monaten rund um die Säbener Straße. Nach dem Abgang von Yann Sommer zu Inter Mailand und den Fragezeichen , die es noch immer um Manuel Neuer gibt, brauchte der FC Bayern einen neuen Torhüter. Verpflichtet wurde letzten Endes Daniel Peretz , der aber (noch) nicht ernsthaft mit Neuer um den Stammposten konkurrieren dürfte.

Jan Oblak käme dem FC Bayern wohl richtig teuer

Die Bayern müssten für Oblak sicher sehr tief in die Tasche greifen, sein Vertrag im rot-weißen Bezirk der spanischen Landeshauptstadt läuft noch langfristig bis 2028 und ist erst vor einem Jahr verlängert worden. Oblaks Ausstiegsklausel liegt dem Vernehmen nach bei etwa 250 Millionen Euro.

Der kicker berichtet in seiner Printausgabe an diesem Donnerstag, dass Neuer frühestens Ende September, Anfang Oktober in das Münchner Tor zurückkehren wird. Nach seiner schweren Beinverletzung will beim deutschen Rekordmeister niemand etwas überstürzen.

Verwendete Quellen

todofichajes.com