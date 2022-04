Javi Martinez über Bayern-Anfangszeit: "Und hier habe ich für fünf Jahre unterschrieben?"

Neun Jahre schnürte Javi Martinez die Schuhe für den FC Bayern München. Dass der Baske so lange an der Säbener Straße bleiben würde, war kurz nach seinem Wechsel in die Bundesliga für ihn selbst offenbar nicht absehbar.