FC Bayern "Jede Mannschaft der Welt wird schlechter ohne Lewandowski"



Der FC Bayern musste am Wochenende eine Pleite gegen den FC Augsburg einstecken – der vierte sieglose Bundesliga-Auftritt in Folge. Fehlt Robert Lewandowski dem Rekordmeister? Mario Gomez (37) würde diese These wohl unterschreiben.

"Ich glaube, jede Mannschaft der Welt wird auf jeden Fall erstmal schlechter, wenn Lewandowski nicht dabei ist", erklärte der ehemalige deutsche Nationalstürmer (78 Einsätze, 31 Tore) bei der Creator Show Prime Video Sport DE. Lewandowski hatte für die Bayern zwischen 2014 und 2022 in wettbewerbsübergreifend 375 Auftritten 344 Tore erzielt und sogar den Uralt-Rekord von Bayern-Legende Gerd Müller (40 Bundesliga-Tore in einer Saison) gebrochen, ehe er im vergangenen Sommer zum FC Barcelona wechselte. Während der Pole bei den Blaugrana weiterhin wie am Fließband trifft (elf Tore in wettbewerbsübergreifend acht Spielen), hapert es beim FC Bayern an der Chancenverwertung. In den letzten vier sieglosen Partien erzielte der FCB im Schnitt nur einen Treffer.