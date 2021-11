FC Bayern : Jerome Boateng liefert sich heißes Wortgefecht mit seinem Kapitän

Olympique Lyon ist am Sonntagabend mit 1:4 bei Stade Rennes untergegangen. Neuzugang Jerome Boateng war schon in der ersten Halbzeit sichtlich bedient, und geriet mit Kapitän Leo Dubois aneinander.

Die Stimmung im Lager von Olympique Lyon ist derzeit nicht die beste. Durch die zweite Niederlage in den letzten drei Spielen rutschte Peter Bosz' Team auf Platz 7 der französischen Ligue 1 ab.

Jerome Boateng und Co. sind am Wochenende mit 1:4 bei Stade Rennes in ihre Einzelteile zerlegt worden. Dem langjährigen Spieler des FC Bayern platzte schon in der ersten Halbzeit der Kragen, als die TV-Kameras einen Wutausbruch des 33-Jährigen gegenüber seinem Teamkollegen und Kapitän Leo Dubois einfingen.