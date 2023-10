Jerome Boateng reagiert auf Absage des FC Bayern – kein Karriere-Ende geplant

Jerome Boateng teilt auf seinem Instagram-Profil seine Gedanken über die Entscheidung des FC Bayern, ihn nach mehreren Tagen des Mittrainierens nicht wieder unter Vertrag genommen zu haben.

Jerome Boateng bedankt sich beim FC Bayern

"Danke an den Verein FC Bayern, dass ich mich an der Säbener Straße beweisen durfte und vor allem an Thomas Tuchel und seinen Trainerstab für die Unterstützung, mich im Team zu haben", schreibt Boateng. Es wird deutlich: böses Blut will der 35-Jährige mitnichten fließen lassen, ein Beklagen ist nicht zu vernehmen.

Es sei schön gewesen, viele bekannte Gesichter und Freunde wieder zu sehen, schreibt der Innenverteidiger, welcher der Mannschaft für den Saisonverlauf alles Gute wünscht. Boateng bedankt sich außerdem für die Fan-Unterstützung in den vergangenen Tagen.