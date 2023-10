Jerome Boateng vor Rückkehr zum FC Bayern? So denkt Thomas Müller

Thomas Müller befürwortet eine Rückkehr von Jerome Boateng zum FC Bayern. "Schauen wir mal, wie sich die ganze Sache entwickelt. Mit ihm habe ich so viele gute Momente erlebt – da freue ich mich drauf", so der Münchner Tausendsassa in einem Videobeitrag von SAT.1 Bayern.

Jerome Boateng trainiert beim FC Bayern mit

Boateng trainiert seit einigen Tagen bei seinem ehemaligen Klub mit und hofft darauf, wieder an der Säbener Straße unterzukommen. Dafür spricht die aktuell extrem dünne Personaldecke in der Innenverteidigung.

Im Umfeld des deutschen Rekordmeister sind aber nicht wenige Stimmen, die sich gegen eine Boateng-Rückkehr stemmen. Gegen den 35-Jährigen werden weiterhin Gewaltvorwürfe gegenüber seiner Ex-Freundin erhoben. Der Fall wird demnächst neu aufgerollt.