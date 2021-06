FC Bayern : Jerome Boateng zum AS Monaco? Jetzt spricht der Manager

Der AS Monaco hat sich in Person von Paul Mitchell aus dem Wettbieten um Jerome Boateng verabschiedet. "Unser Projekt sieht eher Investments in eine langfristige Zukunft vor", wird der Sportdirektor des französischen Erstligisten vom kicker zitiert.

Noch immer gibt es wenig Anhaltspunkte dazu, welchem Klub sich Boateng nach zehn Jahren FC Bayern anschließen wird. Dem Teilnehmer an der Qualifikationsrunde zur Champions League wurde aufgrund der Verbindung zwischen Boateng und Cheftrainer Niko Kovac in den letzten Wochen immer mal wieder Interesse an einem ablösefreien Transfer nachgesagt.

In der Vergangenheit hatten sich für den ehemaligen deutschen Nationalspieler und Weltmeister von 2014 zumindest in der Gerüchteküche einige Optionen aufgetan. Lazio Rom, der AS Rom und Tottenham Hotspur wurden in den letzten Wochen und Monaten als zukünftiger Arbeitgeber Boatengs gehandelt. Konkret wurde es allerdings bis heute mit keinem der potenziellen Abnehmer.