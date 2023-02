Joao Cancelo fest zum FC Bayern? Salihamidzic lässt aufhorchen

Joao Cancelo heuerte im Winter beim FC Bayern an - Foto: / Getty Images

Dem FC Bayern ist im Winter mit der Lastminute-Ausleihe von Joao Cancelo (28) ein echter Coup gelungen. Schade nur, dass die Zusammenarbeit zum Saisonende schon wieder endet. Das findet auch Hasan Salihamidzic (46) und arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung.

"Das wichtigste ist erst einmal, dass Joao sich in München wohlfühlt und in der Rückrunde performt", erklärte Salihamidzic im Interview mit der Bild am Sonntag. Der Sportvorstand würde den Neuzugang gerne über den Sommer hinaus halten. Die 70 Millionen Euro Ablöse, die Manchester City verlangt, stellen jedoch einen großen Stolperstein dar.

Salihamidzic will Cancelo daher keine Illusionen machen. "Wir spielen da mit offenen Karten. Wir haben ihm aber auch klar gesagt, dass diese Summe in den nächsten Jahren für uns schwer vorstellbar ist."

Der FC Bayern hat in der jüngeren Vergangenheit bewiesen, dass er insbesondere für Verteidiger gerne tiefer in die Tasche greift. Mit Lucas Hernandez (80 Mio. Euro), Matthijs de Ligt (67 Mio. Euro) und Dayot Upamecano (42,5 Mio.) stehen gleich drei Defensivspieler in den TOP 4 der teuersten Transfers der Münchener.