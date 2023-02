Joao Cancelo: Weiß nicht, ob der FC Bayern die Kaufoption zieht

Bis zum Ende der Saison hat sich der FC Bayern die Spielgenehmigung für Joao Cancelo gesichert. Was danach kommt, weiß selbst der Flügelspieler nicht.

In sechs Pflichtspielen kommt Cancelo auf zwei Torvorlagen für die Bayern, viermal wurde er bereits in der Startelf von Trainer Julian Nagelsmann aufgeboten. Sollte der FCB Cancelo im Sommer dauerhaft verpflichten wollen, werden 70 Millionen Euro fällig.

Cancelo ist bei den FIFA Football Awards am Montagabend in Paris von seinen Berufskollegen übrigens in die FIFA FIFPRO World 11 2022 gewählt worden. Mit dem Portugiesen ist bereits zum 16. Mal ein Spieler des deutschen Rekordmeisters darin vertreten.

