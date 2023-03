Diese Worte einer Bayern-Legende wird Joao Cancelo gerne hören

Der deutsche Rekordnationalspieler prognostiziert in seiner Kolumne für den Pay-TV Anbieter Sky, Joao Cancelo werde unter dem neuen Trainer "total durchstarten." Matthäus erwartet, dass Tuchel mit "zwei pfeilschnellen Außenverteidigern" (Alphonso Davies und Joao Cancelo, Anm. d. Red.) agiert.

Neben der Leihgabe von Manchester City, der unter Nagelsmann nur einmal über 90 Minuten in der Bundesliga auf dem Rasen stand, und Linksverteidiger Davies sieht Lothar Matthäus unter Tuchel Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Thomas Müller "ziemlich sicher" als gesetzte Spieler.

Wie der neue Bayern-Trainer, der am Freitag einen Vertrag bis 2025 an der Säbener Straße erhielt, im Top-Duell mit Borussia Dortmund in der Offensive aufstellt, kann Matthäus nicht vorhersagen. "Musiala wird am Samstag zur Verfügung stehen, sagt mir mein Gefühl", so der Weltfußballer von 1991. "Spannend wird sein, was er mit Gnabry, Sane, Coman, Choupo-Moting und Mane vorhat."