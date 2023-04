Joao Cancelo würde für Barça-Wechsel auf Gehalt verzichten

Barça will Joao Cancelo im Sommer leihen - Foto: / Getty Images

Der FC Barcelona hat großen Nachholbedarf für die Rechtsverteidiger-Position ausgemacht. Joao Cancelo, momentan in Diensten des FC Bayern, soll ein Thema sein.

Eigentlich, so berichtet es die Sport, würde sich der FC Barcelona in diesem Sommer gerne mit Juan Foyth vom FC Villarreal verstärken. Da der Ligakonkurrent aber stets auf die Ausstiegsklausel in Höhe von 54 Millionen Euro verweist, ist der Transfer für Barça nicht darstellbar.

Die Planer sollen deshalb umdenken. In der Wunschhackordnung nach oben gerutscht ist in der Folge angeblich Joao Cancelo, der im Sommer nicht wie Foyth fest, sondern auf Leihbasis unter Vertrag genommen werden soll.

Cancelo versucht sich derzeit temporär beim FC Bayern, der ihn sich bis Saisonende gesichert und mit Stammklub Manchester City eine Kaufoption über 70 Millionen Euro vereinbart hat. Nach jetzigem Stand bestehen jedoch Zweifel, dass der deutsche Rekordmeister eine derart hohe Summe investieren wird.