FC Bayern Joshua Kimmich erklärt Verzicht auf einen Berater

Berater gehören mittlerweile zum Profifußball dazu wie der Ball auf dem Spielfeld. Spieler oder Trainer ohne Agenten gibt es kaum noch. Joshua Kimmich ist eine der wenigen Ausnahmen. In einem Interview äußerte sich der Bayern Profi nun über seinen Verzicht auf einen Spielervermittler.

"Ich hatte ein paar schlechte Erfahrungen mit meinem ehemaligen Berater", erklärt der deutsche Nationalspieler im Interview mit der französischen Sportzeitung So Foot. "Ich glaube, dass ich besser als jeder andere in der Lage bin, meine Interessen zu verteidigen."

Kimmich verlängerte seinen Vertrag bei den Bayern vor knapp zehn Monaten bis 2025. Bereits damals verzichtete auf einen Berater. "Ich will selbst am Verhandlungstisch sitzen, um herauszufinden, was dort gesagt wird", betont der ehemalige Stuttgarter.

Der Mittelfeldabräumer kickt seit 2015 beim deutschen Rekordmeister. Bisher kommt er auf 299 Partien (33 Tore, 83 Vorlagen). Siebenmal gewann er mit dem FCB die Meisterschaft, dreimal den DFB-Pokal und fünfmal den deutschen Supercup. International stehen der Champions-League-Sieg 2020 sowie die Klub-Weltmeisterschaft und der UEFA- Supercup in Kimmichs Erfolgsbilanz.