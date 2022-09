FC Bayern Julian Nagelsmann: "Sadio Mane wird schnell wieder zur Topform zurückfinden, wenn..."

Joshua Kimmich wurde zuletzt heftig kritisiert. Bayern-Legende Markus Babbel forderte Julian Nagelsmann auf, den Mittelfeldspieler auf die Ersatzbank zu setzen. Der Trainer des FC Bayern stärkt Kimmich nun den Rücken - ebenso wie Sadio Mane.

Nagelsmann will auf die Kritik des Ex-Bayern-Verteidigers nicht weiter eingehen. "Generell bin ich dafür, dass jeder seine Meinung äußern darf. Am Ende geht es aber um die Art und Weise und die inhaltliche Thematik", deutet der Bayern-Trainer eine unterschiedliche Meinung zu Babbel an.

"Dann ist er eine große Stütze" – Nagelsmann über Sadio Mane

Rückendeckung von Nagelsmann erhält auch Sadio Mane. Der Neuzugang ist nach einem starken Saisonstart wie so viele seiner Kollegen in eine Formkrise gerutscht. Der Coach hat das Gespräch mit den Senegalesen gesucht.

"Ich führe mit allen Spielern Einzelgespräche. Am Ende muss er den Plan mit umsetzen, dann ist er eine große Stütze", betont der Ex-Leipzig-Trainer. " Am Ende ist es die Aufgabe des Spielers, das umzusetzen, was der Trainer ihm mitgibt." Halte sich Sadio Mane an die Vorgaben, werde dieser "schnell wieder zur Topform zurückfinden."