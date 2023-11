Joshua Kimmich zweifelt an Zukunft beim FC Bayern – Barça und Pep Guardiola stehen bereit

Joshua Kimmich ist beim FC Bayern noch immer das Drehkreuz. Der kommende Sommer ist extrem wichtig für seine Zukunft in München. Von dieser scheint er nicht mehr unbedingt überzeugt. Barça und Pep Guardiola lauern.

Und das hat nicht einmal zwingend etwas mit der Pokalniederlage zu tun. Laut dem Sportsender wäre es verwunderlich, sollte Kimmich seinen Vertrag noch in diesem Jahr verlängern. Sollte dieser Fall nicht eintreten, würden die Bayern unter Druck geraten. Kimmichs Vertrag läuft 2025 aus.

Kimmich war entsprechend bedient, saß wie versteinert auf dem Beifahrersitz, als ihn ein vorbeigehender Fan mit der Kamera einfing. Es gab Zeiten, in denen sich der deutsche Nationalspieler bei den Bayern deutlich wohler gefühlt hat, ist bei Sport1 zu lesen.

Von Joshua Kimmich kursiert ein Video im Netz, das sich offenbar ganz gut auf seine Zukunft beim FC Bayern adaptieren lässt. Der 28-Jährige blamierte sich gestern in der 2. Runde des DFB-Pokal mit 1:2 beim Drittligisten Saarbrücken – und musste im Anschluss auch noch im Auto durch den feiernden Heimanhang.

Neuer Vertrag beim FC Bayern: Joshua Kimmich will abwarten

Kimmich will zunächst die Entwicklung in den kommenden Monaten abwarten. Zudem müssen ihm die Bosse eine sportlich attraktive Perspektive aufzeigen. Das frühe Aus im DFB-Pokal sowie das allgemein chaotische Jahr 2023 sollen bei Kimmich Spuren hinterlassen haben. Wie tief die Kratzer tatsächlich sind, sollte sich in den nächsten Monaten zeigen.

Der FC Barcelona und Manchester City, dort könnte er noch mal unter seinem alten Lehrmeister Pep Guardiola spielen, sollen im kommenden Sommer die Optionen sein, die sich Kimmich bieten. Vor allem das Barça-Interesse an dem Sechser ist schon länger bekannt. Kimmich werde im Ausland sehr geschätzt und könne sich einen Wechsel unter Umständen vorstellen, heißt es. Eine endgültige Entscheidung scheint aber noch nicht getroffen.

Verwendete Quellen

Sport1