FC Bayern Joshua Zirkzee erhält neue Bayern-Chance - Ajax mit Interesse

Joshua Zirkzee (21) winkt nach einer starken Saison bei RSC Anderlecht die Rückkehr zum FC Bayern, an den der Niederländer vertraglich noch bis zwei 2023 gebunden ist.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der 21 Jahre junge Mittelstürmer eine neue Chance an der Säbener Straße erhalten. Beim deutschen Rekordmeister könnte der Platz von Alphatier Robert Lewandowski (33) zur neuen Saison frei werden, der Pole hofft auf einen Wechsel zu FC Barcelona.

Zirkzee wird nach 31 Torbeteiligungen in 47 Partien für Anderlecht offenbar zugetraut, auch in der Bundesliga den großen Durchbruch zu schaffen. Die Bosse planen dem Vernehmen nach, Zirkzee in der Saisonvorbereitung zu begutachten.

Überzeugt der ehemalige Feyenoord-Jugendstürmer, könnte er mit Sadio Mane (30, Wechsel vom FC Liverpool zu Bayern München steht bevor) um die Nachfolge von Lewandowski konkurrieren.